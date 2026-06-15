Bélgica e Egito se enfrentam na estreia do Grupo G da Copa do Mundo 2026, nesta segunda-feira, 15, às 16h (de Brasília). A partida será disputada no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

Os dois países tem particularidades interessantes e histórias riquíssimas, assim como fatos curiosos no futebol. A PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Bélgica

Vício em chocolate

Conhecido por ser exportador de chocolate, o lugar que mais vende chocolates no mundo é o Aeroporto Internacional de Bruxelas. No país, a média anual de chocolate consumido por pessoa é de 6 kg.

Ciclismo é hábito

Segundo o Brussels Times, 39% dos trabalhadores no país usam bicicletas para se locomoverem ao trabalho. A Bélgica só perde para a França na revelação de ciclistas mais velozes do Tour de France.

Gigante do continente

O Anderlecht, 34 vezes campeão nacional, é a equipe belga com o melhor resultado em torneio continentais. O clube venceu a Copa da Uefa, antiga Europa League, em 1982/83.

Retrospecto equilibrado contra o Brasil

O retrospecto da Bélgica contra o Brasil é de duas vitórias em cinco jogos. Os outros três confrontos foram vencidos pela seleção brasileira.

Egito

Poucos semáforos

Na cidade do Cairo, há apenas 25 semáforos de trânsito, mesmo com mais de 20 milhões de moradores.

Tradição de alianças no dedo anelar

A tradição de colocar uma aliança no dedo anelar surgiu no Egito. Há milênios, os egípcios acreditavam que esse dedo tinha uma veia ligada diretamente no coração. Mais tarde, a Igreja Católica incorporou os anéis.

Gigante egípcio

O Al-Ahly, clube do país, é um gigante no continente africano com mais de 30 milhões de torcedores. No Brasil, o clube teria a terceira maior torcida.

Sete estrelas na camisa

Na maioria das competições, o Egito utiliza sete estrelas sobre o seu escudo na camisa. As estrelas fazem referência aos títulos do país na Copa Africana de Nações, torneio em que a seleção é a maior campeã.