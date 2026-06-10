O ponta-esquerda Jérémy Doku, da seleção belga, sentiu um desconforto e precisou interromper o primeiro treino da equipe em Seattle, nesta terça-feira, 9. Conforme informado pelo ge, o jogador deixou as atividades com menos de uma hora para receber atendimento médico, gerando um “grande susto” inicial.

Apesar do episódio, a imprensa belga apurou que o problema físico de Doku não é grave e a expectativa é de que ele esteja à disposição do técnico Rudi Garcia para a estreia na Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo da Bélgica será no dia 15 de junho, às 16h (de Brasília), contra o Egito, no Lumen Field, válido pelo grupo G.

De acordo com o ge, Doku deve retornar aos treinamentos da seleção belga em breve, com a possibilidade já nesta quarta-feira, 10. O ponta foi titular nas vitórias da Bélgica diante da Croácia, por 2 a 0, e da Tunísia, por 5 a 0, na semana passada.

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