A Bélgica anunciou, nesta sexta-feira, 24, Mark Van Bommel como novo técnico da seleção principal. O contrato do novo treinador será válido até a Eurocopa de 2028. O holandês será o substituto de Rudi Garcia, que optou por não renovar seu contrato, válido até o final de julho, após a Copa do Mundo de 2026.
Como técnico, Van Bommel comandou o PSV, da Holanda, do Wolfsburg, da Alemanha, e do Royal Antuérpia, da Bélgica. Pelo clube belga, o treinador conquistou a Copa da Bélgica e o Campeonato Belga na temporada 2022/23. Já na temporada seguinte, venceu a Supercopa da Bélgica.
Além destes trabalhos, Van Bommel chegou a comandar a equipe sub-19 do PSV. Em seleções, o holandês foi auxiliar técnico da Arábia Saudita (2015-2017) e da Austrália (2018). Nas categorias de base, Van Bommel também foi auxiliar da Holanda sub-19 (2014).
Ao seu lado, Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond serão seus auxiliares na seleção belga.
Nota oficial da Bélgica
“A Real Associação Belga de Futebol tem o prazer de anunciar a nomeação de Mark van Bommel (49) como o novo treinador nacional dos Diabos Vermelhos Belgas, a partir de 15 de agosto de 2026.
Mark van Bommel assinou um contrato que o manterá à frente da seleção belga até a Eurocopa da UEFA de 2028.
Como treinador, Mark van Bommel comandou o PSV Eindhoven, o VfL Wolfsburg e o Royal Antwerp FC, onde obteve um sucesso notável, levando o clube a uma histórica dobradinha nacional, conquistando tanto o Campeonato Belga quanto a Copa da Bélgica na temporada 2022-23.
Como jogador, Mark van Bommel atuou no mais alto nível por alguns dos clubes mais prestigiados da Europa, incluindo PSV Eindhoven, FC Barcelona, FC Bayern de Munique e AC Milan. Ele também disputou 79 partidas pela seleção holandesa, marcando 10 gols. Sua maior conquista em nível internacional foi ter ajudado a Holanda a chegar à final da Copa do Mundo FIFA de 2010, na África do Sul.
Para auxiliar Mark van Bommel, a RBFA reforça a comissão técnica dos Diabos Vermelhos da Bélgica com três figuras experientes do mundo do futebol. Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond assumirão os cargos de auxiliares técnicos da seleção belga. […]”