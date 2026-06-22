Chamou a atenção dos torcedores presentes ao NRG Stadium, em Houston, no último sábado, 20, um alerta exibido em todos os telões ao final da partida entre Holanda e Suécia: “please remain in your seats and follow instructions from stadium personnel (por favor, permaneçam em seus assentos e sigam as instruções da equipe do estádio)”.

Apesar de não impedirem fisicamente a saída do público, a orientação dos funcionários tinha um motivo claro: os raios e a intensa chuva que caíam na região logo após o término da partida. Horas antes, contudo, o temor era pelo calor extremo.

Uma das 11 cidades-sede dos Estados Unidos nesta Copa do Mundo, o polo mais importante do Texas tem preocupado os organizadores do evento por sua imprevisibilidade. Logo na primeira semana de jogos, chuvas torrenciais provocadas pela tempestade tropical Arthur foram constantes. Nos últimos dias, porém, uma onda de calor assumiu o protagonismo.

Na Fan Fest de Houston, em Downtown, duas pessoas foram hospitalizadas com insolação, enquanto dezenas já receberam algum tipo de atendimento local por problemas de saúde ocasionados pelo calor. Após a vitória da seleção americana em seu segundo jogo, a temperatura de 33 graus Celsius (92 graus Fahrenheit) – com sensação térmica acima dos 40 graus Celsius – atrapalhou parte da festa comandada pelo rapper Trae tha Truth.

Embora a área do palco principal fosse coberta por uma estrutura de sombra, viabilizada por uma tecnologia chamada Magic Sky, uma grande parte da Fan Fest continua exposta ao sol.

Para tentar minimizar os efeitos, o local conta com quatro estações de resfriamento e oferece água gratuita. Há também áreas com ar-condicionado, como o Houston Hall, que homenageia diversas atrações locais, como os rodeios e a Nasa.

As autoridades emitiram um alerta para a população, em vigor das 11h às 22h, com previsão de um calor considerado perigoso nos próximos dias. O Serviço Nacional de Meteorologia para Houston geralmente emite esse aviso quando. Essa temperatura, aliada à alta umidade, é considerada perigosa para idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades.

Vale lembrar que o NRG Stadium possui teto retrátil e sistema de climatização, o que impede que o mau tempo ou o calor atrapalhem as partidas.

Na Copa do Mundo de 1994, Dallas, outra cidade do Texas, chegou a registrar 48 graus. O calor foi tanto que bombeiros chegaram a ser acionados para controlar incêndios em florestas.

Na ocasião, ainda sem um sistema de climatização nos estádios – o Cotton Bowl foi o palco dos jogos, hoje substituído pelo AT&T Stadium, em Arlington -, centenas de torcedores foram atendidos depois de passarem mal.