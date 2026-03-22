A ausência por lesão de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa nesta data Fifa preocupou os fãs de futebol pelo mundo, a menos de três meses do início da Copa do Mundo de 2026. O técnico de Portugal, Roberto Martínez, no entanto, afirmou neste domingo, 22, que CR7 não corre risco de ficar fora do Mundial.

Durante entrevista coletiva, Martínez declarou que o atacante de 41 anos se recupera bem de uma lesão muscular e deve voltar em breve a atuar pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

“Não, não, não, Cristiano não está em risco. É uma lesão leve, muscular, e acreditamos que ele pode se recuperar em uma ou duas semanas. Não é um período longo”, disse Martínez. “Tudo o que Cristiano fez fisicamente nesta temporada mostra que ele está em excelente condição e não há problema físico.”

Cristiano Ronaldo, que sofreu uma lesão na coxa direita em 28 de fevereiro, diante do Al-Fayha, pelo Campeonato Saudita, não integra a lista de convocados para os amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 28 e 31 de março, na casa dos adversários. “Temos jogadores que não estão em forma, como Rúben Dias, Cristiano Ronaldo e Nélson Semedo, que não estão aptos clinicamente”, completou Martínez.

Portugal integra o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uzbequistão, Colômbia e a seleção que avançar da repescagem internacional.

Lista de convocados de Portugal para a Data Fifa de março

Goleiros

Diogo Costa (FC Porto)

José Sá (Wolverhampton)

Rui Silva (Sporting)

Defensores

Matheus Nunes (Manchester City)

Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (Barcelona)

Nuno Mendes (PSG)

Gonçalo Inácio (Sporting)

Renato Veiga (Villarreal)

António Silva (Benfica)

Tomás Araújo (Benfica)

Meias