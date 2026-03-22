A ausência por lesão de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa nesta data Fifa preocupou os fãs de futebol pelo mundo, a menos de três meses do início da Copa do Mundo de 2026. O técnico de Portugal, Roberto Martínez, no entanto, afirmou neste domingo, 22, que CR7 não corre risco de ficar fora do Mundial.
Durante entrevista coletiva, Martínez declarou que o atacante de 41 anos se recupera bem de uma lesão muscular e deve voltar em breve a atuar pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.
“Não, não, não, Cristiano não está em risco. É uma lesão leve, muscular, e acreditamos que ele pode se recuperar em uma ou duas semanas. Não é um período longo”, disse Martínez. “Tudo o que Cristiano fez fisicamente nesta temporada mostra que ele está em excelente condição e não há problema físico.”
Cristiano Ronaldo, que sofreu uma lesão na coxa direita em 28 de fevereiro, diante do Al-Fayha, pelo Campeonato Saudita, não integra a lista de convocados para os amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 28 e 31 de março, na casa dos adversários. “Temos jogadores que não estão em forma, como Rúben Dias, Cristiano Ronaldo e Nélson Semedo, que não estão aptos clinicamente”, completou Martínez.
Portugal integra o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uzbequistão, Colômbia e a seleção que avançar da repescagem internacional.
Lista de convocados de Portugal para a Data Fifa de março
Goleiros
- Diogo Costa (FC Porto)
- José Sá (Wolverhampton)
- Rui Silva (Sporting)
Defensores
- Matheus Nunes (Manchester City)
- Diogo Dalot (Manchester United)
- João Cancelo (Barcelona)
- Nuno Mendes (PSG)
- Gonçalo Inácio (Sporting)
- Renato Veiga (Villarreal)
- António Silva (Benfica)
- Tomás Araújo (Benfica)
Meias
- Rúben Neves (Al Hilal)
- Samú Costa (Mallorca)
- Mateus Fernandes (West Ham)
- João Neves (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Bruno Fernandes (Manchester United)