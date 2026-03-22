A ausência por lesão de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa nesta data Fifa preocupou os fãs de futebol pelo mundo, a menos de três meses do início da Copa do Mundo de 2026. O técnico de Portugal, Roberto Martínez, no entanto, afirmou neste domingo, 22, que CR7 não corre risco de ficar fora do Mundial.

Durante entrevista coletiva, Martínez declarou que o atacante de 41 anos se recupera bem de uma lesão muscular e deve voltar em breve a atuar pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

“Não, não, não, Cristiano não está em risco. É uma lesão leve, muscular, e acreditamos que ele pode se recuperar em uma ou duas semanas. Não é um período longo”, disse Martínez. “Tudo o que Cristiano fez fisicamente nesta temporada mostra que ele está em excelente condição e não há problema físico.”

Cristiano Ronaldo, que sofreu uma lesão na coxa direita em 28 de fevereiro, diante do Al-Fayha, pelo Campeonato Saudita,  não integra a lista de convocados para os amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 28 e 31 de março, na casa dos adversários. “Temos jogadores que não estão em forma, como Rúben Dias, Cristiano Ronaldo e Nélson Semedo, que não estão aptos clinicamente”, completou  Martínez.

Portugal integra o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uzbequistão, Colômbia e a seleção que avançar da repescagem internacional.

Lista de convocados de Portugal para a Data Fifa de março

Goleiros

  • Diogo Costa (FC Porto)
  • José Sá (Wolverhampton)
  • Rui Silva (Sporting)

Defensores

  • Matheus Nunes (Manchester City)
  • Diogo Dalot (Manchester United)
  • João Cancelo (Barcelona)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Gonçalo Inácio (Sporting)
  • Renato Veiga (Villarreal)
  • António Silva (Benfica)
  • Tomás Araújo (Benfica)

Meias

  • Rúben Neves (Al Hilal)
  • Samú Costa (Mallorca)
  • Mateus Fernandes (West Ham)
  • João Neves (PSG)
  • Vitinha (PSG)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)