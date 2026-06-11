A Copa do Mundo FIFA de 2026 terá seu pontapé inicial para a Coreia do Sul e a República Tcheca nesta quinta-feira, 11, às 23h (horário de Brasília). O confronto, válido pela primeira rodada do Grupo A, acontecerá no Estádio Akron, em Guadalajara, México, marcando a estreia de ambas as seleções na 23ª edição do torneio.

Detalhes do Confronto em Guadalajara

O palco do embate será o Estádio Akron, que durante a Copa do Mundo será oficialmente conhecido como Estádio Guadalajara, seguindo as diretrizes da FIFA para nomes neutros de estádios. As equipes serão lideradas por Hong Myung Bo, técnico da seleção sul-coreana, e Miroslav Koubek, que está à frente da seleção tcheca.

Como as Seleções Chegam para a Estreia

A seleção da República Tcheca chega ao Mundial após um hiato de 20 anos, tendo garantido sua vaga via repescagem europeia. A seleção da Coreia do Sul, por sua vez, faz sua 11ª participação consecutiva em Copas. A seleção asiática, que conta com nomes como Son Heung-min, Lee Kang-in e Kim Min-jae, busca repetir campanhas de destaque, como a semifinal de 2002.

Onde assistir

Coreia do Sul x República Tcheca

Competição: Copa do Mundo FIFA de 2026 — 1ª rodada (Grupo A)

Data e horário: quinta-feira, 11 de junho às 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Akron (Guadalajara, México)

Onde assistir: CazéTV