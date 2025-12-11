A Fifa abre nesta quinta-feira, 11, a partir das 13h (de Brasília), uma nova fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Será a primeira com os grupos do Mundial já definidos. Anteriormente, já era possível aos torcedores assegurar a compra para alguns jogos, mas sem saber quais seriam. De acordo com a entidade, mais de 2 milhões de entradas já foram comecializadas.

Os ingressos desta nova fase, chamada de Sorteio de Seleção Aleatória, integram a cota que a Fifa destina a todas as 48 associações membro que disputam a Copa. Os torcedores terão até 13 de dezembro para se inscrever e ter o direito de comprar os ingressos.

A Fifa explica em seu site que não existe “ordem de chegada” na incrição. Ou seja, todos os solicitantes terão chances iguais no sorteio pelas entradas, que será realizado em fevereiro de 2026. A Fifa comunicará os vencedores.

Para se inscrever, os torcedores precisam entrar no site Fifa.com/tickets com um Fifa ID, acessando a seção Random Selection Draw (Sorteio de Seleção Aleatória, em inglês).

Esses ingressos vendidos pela Fifa são os que a entidade garantia é de aproximadamente 8% da capacidade dos estádios em que os jogos serão realizados pela seleção envolvida.

Por exemplo, a estreia da seleção brasileira diante do Marrocos será no MetLife, em Nova Jersey, cuja capacidade total é de 82,5 mil torcedores. Desses, cerca de 6.600 ingressos estão reservados exclusivamente para brasileiros.