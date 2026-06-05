A Fifa comunicou uma alteração no protocolo de entrada das seleções para a Copa do Mundo de 2026, que terá seu pontapé inicial no dia 11 de junho. A partir deste torneio, os jogadores relacionados para a partida, incluindo titulares e reservas, juntamente com a equipe de arbitragem, estarão no gramado antes do apito inicial, participando de uma nova cerimônia planejada pela entidade.

A medida, apresentada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, tem o objetivo principal de criar um momento de maior integração e fortalecer o sentimento de união entre jogadores, árbitros e torcedores. Segundo Infantino, a nova organização fará com que todos se posicionem ao redor do círculo central para a execução dos hinos nacionais, buscando ampliar a experiência dos espectadores dentro dos estádios.

Elementos visuais e experiências aprimoradas

Além da formação no centro do campo, a entrada das delegações ganhará novos elementos visuais. Um arco será instalado próximo ao túnel de acesso ao gramado, e bandeirões das seleções estarão presentes durante a apresentação. Os jogadores também deverão entrar acompanhados por crianças. Após os hinos, os procedimentos tradicionais, como o cumprimento entre atletas, a foto oficial dos titulares e o sorteio de campo e bola, serão mantidos. A Fifa também informou que poderá incluir fumaça colorida e pirotecnia ao longo do torneio para aprimorar a experiência.

Experimentação prévia

A entidade já havia experimentado mudanças no protocolo pré-jogo durante o Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos em 2025, onde os atletas eram apresentados individualmente ao público, em um formato inspirado nas ligas norte-americanas como a NBA, conforme relembra o Lance!. No entanto, para a Copa do Mundo, a Fifa não pretende anunciar os jogadores um a um.