França e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira, 22, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 2ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O problema, é que foi emitido um alerta climático para a região da Filadélfia, onde será disputada a partida, que pode causar a interrupção do jogo.

Segundo a CBS News, são esperadas tempestades e chuvas intensas na região, nesta segunda-feira. que podem causar ventos fortes, queda de raios e tornados isolados. A previsão é que até quarta-feira as condições amenas do tempo retornem.

Protocolo “weather delay”

Comum na Copa do Mundo de Clubes 2025, a paralisação dos jogos por questões climáticas ainda não aconteceu neste Mundial. Nos Estados Unidos, sede das duas competições, é comum ver chuvas e tempestades de raios, nesta época do ano.

Baseado em uma regra do país para a disputa de esportes, algo que a Fifa não pode alterar, o Weather delay é uma paralisação dos eventos esportivos, para garantir a segurança dos torcedores nos estádios. A pausa não tem tempo certo, e dura até que as condições climáticas melhorem.