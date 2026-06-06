Neste sábado (6), o atacante da seleção do Iraque, Aymen Hussein, 30, foi detido e submetido a um interrogatório de quase sete horas no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu após a chegada da delegação iraquiana ao país para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Detalhes do Interrogatório

Segundo a agência de notícias Shafaq News, o telefone celular de Aymen Hussein foi inspecionado pelas autoridades de imigração durante o período em que esteve sob questionamento. Embora Hussein tenha sido posteriormente liberado para entrar nos Estados Unidos, o episódio gerou preocupação na equipe.

O jogador é considerado um herói no país por ser autor do gol que classificou o Iraque à Copa de 2026, na vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental. A última participação do país no torneio ocorreu há 40 anos.

Fotógrafo da Delegação Impedido

Além do atacante, o fotógrafo oficial da seleção iraquiana, Talal Salah, também foi detido. Salah permaneceu sob inspeção por mais de dez horas e, ao final do processo, teve entrada em território norte-americano negada. O oficial iraquiano, que trabalha para o Comitê Olímpico do Iraque e possui contatos próximos com a seleção, confirmou os detalhes do ocorrido.

Ausência de Respostas Oficiais

Até o momento, não houve manifestação pública por parte de Aymen Hussein ou da Federação Iraquiana de Futebol sobre o incidente. As autoridades norte-americanas, incluindo o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e o Departamento de Segurança Interna, também não responderam imediatamente aos pedidos de esclarecimento sobre o caso. Algumas fontes sugerem que o jogador pode ter sido confundido com outro cidadão iraquiano pelas autoridades.

Iraque na Copa de 2026

O país árabe integra o Grupo I do Mundial, ao lado de França, Noruega e Senegal. A estreia dos iraquianos ocorre no dia 16 de junho, contra os noruegueses.