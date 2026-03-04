A disputa por vagas no ataque da seleção brasileira ganhou um novo capítulo após a grave lesão de Rodrygo, do Real Madrid, nesta semana. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito durante partida contra o Getafe, diagnóstico confirmado pelo clube espanhol, o que deve afastá-lo dos gramados por vários meses e comprometer sua presença na Copa do Mundo de 2026.

A ausência de Rodrygo, que vinha sendo figura constante nas convocações, abre espaço para mudanças no planejamento do técnico Carlo Ancelotti, justamente às vésperas da Copa. O atacante vinha sendo utilizado com frequência no ataque brasileiro e já acumulava participações importantes em amistosos e jogos de preparação.

Ao mesmo tempo, em contrapartida, Ancelotti ganhou a notícia do retorno de Raphinha. O atacante do Barcelona não vinha sendo convocado por questões físicas, mas voltou a atuar em alto nível na equipe catalã e deve ter sua posição garantida na seleção.

Raphinha já vinha sendo presença constante nas listas de convocação da seleção e era uma certeza antes mesmo da chegada de Ancelotti. Pelas eliminatórias foram cinco gols e duas assistências em 13 jogos.

Opções da seleção de olho na Copa

Estevão foi o principal nome a aproveitar a ausência de Raphinha nas últimas convocações. Além da joia, Vini Jr. tem lugar garantido (apesar de não brilhar com a camisa do Brasil). Nas últimas convocações, Ancelotti testou: Martinelli, João Pedro, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vitor Roque, Richarlison e Igor Jesus.