Curaçao fez história após o empate em 0 a 0 contra o Equador, ao conquistar o primeiro ponto da história do país em Copas do Mundo. Feito que pode servir de inspiração para mais cinco seleções que ainda não pontuaram no torneio.

Aliás, a atual edição também foi a primeira na qual Canadá, Catar, Cabo Verde e RD do Congo pontuaram. A mesma missão ainda faz parte das trajetórias de Haiti, Iraque, Jordânia, Uzbequistão e Panamá.

Em busca do primeiro ponto

A única chance do já eliminado Haiti de pontuar, será na última rodada do grupo do Brasil, contra a forte seleção do Marrocos. Já o Iraque ainda tem dois jogos pela frente, contra a favorita França e o competitivo Senegal.

Jordânia e Uzbequistão também farão mais dois jogos. A primeira, contra Argélia e a campeão Argentina. O segundo, contra Portugal e RD Congo.

O Panamá, que perdeu todos os jogos disputados na Copa de 2018 e a estreia contra Gana, pode brigar pelo primeiro ponto contra duas pedreiras, Croácia e Inglaterra.

A critério de curiosidade, a seleção de Curaçao se tornou a 74ª equipe a somar ao menos um ponto na história dos mundiais.