Com estrangeiros ‘ocupados’, seleção não tem prazo para definir treinador

A demissão de Dorival Júnior escancarou na última sexta-feira, 28, um problema para o futuro da seleção brasileira. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não estipulou um prazo para definir um substituto porque sabe que os treinadores preferidos para a sequência do trabalho estão ‘ocupados’ com os seus clubes.

O Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, é um empecilho extra para trazer treinadores estrangeiros.

Carlo Ancelotti, o preferido da lista, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. Perguntado em entrevista coletiva sobre o interesse da seleção brasileira, ainda antes da confirmação da demissão de Dorival, Ancelotti não demonstrou lá muita empolgação.

“O contrato é claro. Não tenho nada a acrescentar a isso. Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o Real Madrid. Meu foco está no Real Madrid”, disse Ancelotti.

PLACAR apurou que o presidente Ednaldo Rodrigues pode acionar pentacampeões mundiais como Ronaldo Fenômeno, Cafú, Roberto Carlos e Kaká para tentar convencer Carlo Ancelotti a deixar o clube espanhol. Pesa contra a investida a nova longa espera pelo treinador.

Outro nome desejado, mas de contato ainda mais difícil, é Pep Guardiola. O treinador do Manchester City tem vínculo com a equipe inglesa até junho de 2027 e, depois de uma primeira investida da CBF, nunca mais voltar a falar em seleção brasileira. Jorge Jesus, no Al Hilal, estaria então mais próximo de um acerto ainda que dependesse também de uma rescisão contratual.

Todos esses treinadores estarão no Mundial de Clubes, assim como Abel Ferreira, do Palmeiras. Por mais que tenha dito que está em seu último ano à frente da equipe alviverde, pensar em uma rescisão mais cedo, ainda antes da competição da Fifa, seria complicada.

O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, que esteve perto de ser demitido juntamente com Dorival, confirmou em entrevista ao Sportv que a seleção brasileira não tem um prazo para definir um novo técnico.

“A partir de agora, esses nomes [de treinadores estrangeiros] serão debatidos”, disse Caetano, sem garantir que o time terá um técnico para a próxima Data Fifa. “A CBF não pode garantir nada. Isso aconteceu ainda hoje e vamos precisar de um tempo para pensar nisso. Até duas horas antes, o nosso treinador sempre foi o Dorival Júnior.”

Mais cedo, em entrevista coletiva, o presidente Ednaldo Rodrigues havia antecipado que as conversas se dariam dali em diante.

“A partir de agora é que vamos trabalhar na busca por um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, B ou C, isso em momento em algum passou pelo presidente ou por alguém a quem o presidente tenha determinado. Por isso, a partir de agora sim, vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho na seleção brasileira”, disse.

A seleção brasileira enfrenta Equador e Paraguai nas duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa 2026. A tendência então é que, se a opção for estrangeira, deve atuar essas partidas em 5 e 10 de junho ainda sem treinador.

Os números de Dorival na seleção brasileira

16 jogos

7 vitórias

7 empates

2 derrotas

58,3% de aproveitamento

25 gols marcados

17 gols sofridos

