CBF conta com pentacampeões para convencer Ancelotti

Ainda de cabeça inchada após a goleada sofrida em Buenos Aires, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inicia já nesta quarta-feira, 26, a procura por um técnico para substituir Dorival Júnior na seleção brasileira. A derrota por 4 a 1 para a Argentina pelas Eliminatórias da Copa 2026 faz com que o presidente Ednaldo Rodrigues volte a utilizar pentacampeões mundiais como meios para convencer Carlo Ancelotti a deixar o Real Madrid e assumir a Canarinho.

Ednaldo e Rodrigo Caetano, diretor de seleções, terão na sexta uma reunião com Dorival para definir os rumos do time verde-amarelo.

Primeiro convite a Ancelotti

Ronaldo Fenômeno foi o primeiro a revelar que havia feito a ponte entre a CBF e o Real Madrid por Ancelotti. Ao podcast Charla, o ídolo da seleção brasileira e do clube merengue disse que o desejo pelo treinador ‘não foi uma fantasia’. “O Real Madrid não o liberou. Participei desse processo, conversando com o Ancelotti. O Ednaldo me pediu uma ajuda na época, mas depois deixei eles negociarem e parece que a negociação travou ali. Não houve negociação, porque não teve liberação do Real.”

Pouco tempo depois desse contato, Ednaldo foi destituído da presidência da CBF em dezembro de 2023, pelo Tribunal de Justiça do Rio, por uma ilegalidade na eleição ainda de Rogério Caboclo. Um interventor foi nomeado, mas Ednaldo foi reconduzido ao cargo em janeiro seguinte. Ainda na esteira desse processo, Ancelotti desistiu de deixar o Real Madrid com a temporada europeia em andamento (acabou campeão de LaLiga e da Champions League), Fernando Diniz foi demitido e Dorival Júnior anunciado. Campeão da Libertadores (2022) e da Copa do Brasil (2022 e 2023), o ex-Flamengo e São Paulo era quase unanimidade diante da negativa do italiano.

“A realidade, e que todo mundo sabe, inclusive o Real Madrid, é que tive contato com aquele que era o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Quero agradecer porque me mostraram muita consideração e interesse no meu trabalho para treinar a seleção brasileira, o que me deixou muito orgulhoso e honrado, mas era claro para todos a situação que tinha no Real Madrid”, disse Ancelotti, em entrevista coletiva na época.

Se Ronaldo é o intermediador oficial entre os ex-jogadores, PLACAR apurou que Cafu, Roberto Carlos e Kaká, todos pentacampeões mundiais e que foram treinados por Ancelotti no Milan ou no Real Madrid em algum momento da carreira, também emprestaram os seus contatos para trazer Ancelotti. Agora, esses mesmos ex-atletas serão novamente consultados e terão o papel de convencer o italiano a dirigir a seleção brasileira. Ancelotti é novamente o nome preferido, em uma lista que ainda teria Pep Guardiola (Manchester City), Jorge Jesus (Al Hilal), Filipe Luís (Flamengo) e Abel Ferreira (Palmeiras).

Problema no calendário

O calendário é um complicador já que a seleção brasileira joga a próxima Data Fifa, contra Equador (fora, em 5 de junho) e Paraguai (em casa, cinco dias depois). O Supermundial de Clubes da Fifa, com todos esses times dos treinadores envolvidos, começa em 14 de junho.

Ednaldo até admitiria um técnico tampão para jogar as partidas da 15 e 16ª rodada das Eliminatórias da Copa, da qual o Brasil atualmente ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, dez a menos que a líder Argentina. A experiência ruim com Ramon Menezes e também nada agradável com Diniz podem fazer o cartola mudar de ideia.

