A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou nesta quinta-feira, 11, a morte do ex-jogador Brito. A entidade já prepara junto à Fifa uma forma de homenagear o campeão com a seleção na Copa do Mundo de 1970.

Brasil e Marrocos se enfrentam no sábado, a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A ideia de um minuto de silêncio antes da bola rolar, como acontece em partidas do Brasileirão, por exemplo, está praticamente descartada.

A justificativa é que o protocolo inicial para as partidas já está muito longo nesta Copa. A tendência é que o Brasil utilize uma fita preta no braço. Uma lembrança no telão do estádio ainda é discutida.

“A CBF lamenta profundamente o falecimento de Brito, ex-zagueiro e campeão mundial pela seleção na Copa do Mundo de 1970. Neste momento de dor e pesar, a entidade se solidariza com seus familiares, amigos e fãs”, diz o texto.

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“Brito nos deixou como um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Sua contribuição para o tricampeonato mundial na Copa de 70 será eternamente lembrada por todos nós. Presto minha reverência a este ídolo do nosso país. Que sua raça seja uma inspiração para nossos jogadores que disputarão a Copa”, disse o presidente Samir Xaud, em nota enviada pela CBF.

Brito, de 86 anos, foi tricampeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. Ele formou a dupla de zaga ao lado de Piazza. Brito estava internado no Rio com um quadro de pneumonia.