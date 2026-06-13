Às 16h deste sábado, 13, Catar e Suíça medem forças para conquistar três pontos, em jogo válido pelo grupo B da Copa do Mundo de 2026. Esse será somente a segunda partida entre ambas seleções, que se enfrentaram em amistoso no dia 14 de novembro de 2018, em Lugano, na Suíça. Naquela oportunidade, vitória catari por 1 a 0.

No entanto, se futebolisticamente os encontros são mínimos, comercialmente e diplomaticamente, a história é outra. Segundo o site de jornalismo independente swissinfo.ch, em 2021, um ano antes da Copa no Catar, o país árabe era considerado o quinto parceiro comercial mais importante da Suíça no Oriente Médio , movimentando aproximadamente US$ 715 milhões — R$ 3.618.972.500, na cotação atual. Boa parte do montante vem da exportação suíça de relógios, joias, metais preciosos e produtos farmacêuticos.

No mesmo ano, os cataris compraram dos parceiros europeus sistemas suíços de defesa aérea destinados à segurança dos estádios da Copa do Mundo que sediaram. O valor desembolsado à época foi de 210 milhões de francos suícos (R$ 1.336.848.450).

Além disso, até aquele Mundial, 30 empresas suíças operavam no Catar e empregavam cerca de 1.000 pessoas no país.

Em contrapartida, o país árabe é um grande fornecedor potencial de GNL (Gás Natural Liquefeito), o qual tem sido negocioado pelo país alpino após a invasão russa da Ucrânia. O gás em questão representa cerca de 15% do consumo final de energia da Suíça.

Catar x Suíça

A estreia das seleções catari e suíça acontece no Estádio Levi’s, em Santa Clara, Estados Unidos.

É a segunda Copa do Mundo da seleção árabe, que foi a anfitrã de 2022 e caiu ainda na fase de grupos. Já os suíços, mais experientes, participam da 13ª edição de Mundial. Em 1934, 1938, 1954 chegou às quartas de final, quando foi mais longe no torneio.

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.