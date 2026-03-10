A Copa do Mundo de 2026 rompe os padrões históricos da Federação Internacional de Futebol (Fifa) ao instituir um formato com 48 seleções e 104 partidas disputadas ao longo de quase 40 dias. Sediado de forma inédita por três países simultaneamente — Estados Unidos, México e Canadá —, o torneio exigiu uma malha logística complexa na América do Norte.

Para suportar o volume de jogos e o deslocamento de milhões de torcedores, a organização validou 16 arenas que representam o ápice da engenharia esportiva, divididas em 11 cidades estadunidenses, três mexicanas e duas canadenses.

A engenharia histórica por trás da primeira Copa em três países

A divisão territorial das sedes foi arquitetada para otimizar a movimentação das delegações e mitigar o impacto dos múltiplos fusos horários e variações climáticas continentais. O México, que já sediou os mundiais de 1970 e 1986, entra para a história como a primeira nação a receber o evento pela terceira vez, aportando praças tradicionais: a capital Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

O Canadá faz sua estreia como anfitrião absoluto do torneio masculino, acionando estruturas em Toronto e Vancouver.

Os Estados Unidos, palco comercialmente bem-sucedido da edição de 1994, concentram o maior volume de partidas. O país norte-americano receberá todos os confrontos de mata-mata a partir das quartas de final, utilizando megaprojetos bilionários erguidos originalmente para as franquias da NFL (National Football League).

Esse modelo tripartite pulveriza os custos governamentais, já que todas as instalações escolhidas já existiam e operavam comercialmente, exigindo apenas adequações em vez de novas fundações.

Capacidade mínima e as rigorosas normas da Fifa para o torneio

O caderno de encargos da entidade que rege o esporte determina métricas matemáticas inflexíveis para a aceitação das arenas. Para a fase de grupos, fase de 32 avos, oitavas e quartas de final, a capacidade imposta gira em torno de 40 mil a 60 mil assentos de visibilidade total.