Youri Djorkaeff armou os detratores do futebol espanhol, que acusam a seleção do país de monótona. Isso porque, o campeão do mundo pela França em 1998 foi flagrado tirando um belo de um cochilo na tribuna de honra do estádio de Atlanta, onde os comandados de Luis de la Fuente golearam a Arábia Saudita por 4 a 0.

Por volta dos 12 minutos do segundo tempo, a câmera foi apontada para o setor em questão. Ali, Djorkaeff, com as pálpebras pesadas, era acompanhado pelo ex-zagueiro espanhol Fernando Hierro e pelo presidente da Fifa Gianni Infantino.

Aparentemente, a goleada espanhola já sacramentada e o ritmo mais lento da partida naquele momento foram o bastante para tranquilizar o ex-meia-atacante francês.

Youri Djorkaeff

Djorkaeff foi um dos grandes nomes do futebol francês nos anos 1990 e início dos 2000, campeão da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000, com carreira marcada por passagens de destaque em clubes da França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos.

Após se aposentar em 2006, se dedicou a projetos sociais — os quais, a partir de 2014, viabiliza por meio da Youri Djorkaeff Foundation. Concomitantemente, desde 2019, atua como CEO da Fundação FIFA, trabalhando em iniciativas globais de desenvolvimento do futebol e impacto social.