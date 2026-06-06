Neste sábado (6), a seleção de Cabo Verde encerrou a fase de preparação para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória convincente. A equipe superou Bermuda por 3 a 0, em partida realizada no Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, nos EUA. Esse foi o último teste antes da estreia inédita dos Tubarões Azuis no Mundial.

Detalhes da Vitória Cabo-Verdiana

Os gols que selaram a vitória cabo-verdiana foram marcados por Willy Semedo, aos 33 minutos do primeiro tempo, Garry Rodrigues, aos 4 minutos do segundo tempo, e Nuno da Costa, que fechou o placar nos acréscimos, aos 90+1 minutos da etapa final. O desempenho da equipe demonstra a preparação para o torneio que se aproxima.

Próximos Compromissos

A estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 será contra a Espanha. O está marcadon para 15 de junho, uma segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), e acontecerá no Mercedes-Benz Stadium, nos EUA.

A seleção caboverdense integra o Grupo H da competição, ao lado de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.