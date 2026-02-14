Bruno Guimarães acendeu um alerta na seleção brasileira. O volante do Newcastle sofreu uma lesão considerada grave e está fora dos últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo, segundo informações divulgadas pela ESPN. Com isso, o técnico Carlo Ancelotti terá a dor de cabeça de buscar um substituto. Veja abaixo quem pode ganhar espaço na equipe e se aproveitar da situação.

O tempo estimado de recuperação de Bruno Guimarães gira em torno, no mínimo, de dois meses, o que compromete sua participação imediata e gera preocupação na comissão técnica de Ancelotti, especialmente pela proximidade da reta final de preparação para o Mundial.

De acordo com os relatórios médicos divulgados pelo clube inglês, Bruno Guimarães precisará passar por tratamento intensivo e será reavaliado periodicamente. Embora não esteja descartado da Copa do Mundo, o cronograma é apertado. A ausência nos amistosos tira do Brasil um dos pilares do meio-campo, titular recorrente e peça importante na construção ofensiva e na proteção defensiva.

Quem pode ganhar chance na vaga de Bruno Guimarães?

Com o desfalque confirmado, abre-se espaço para testes no setor de volantes. A comissão técnica deve observar alternativas já monitoradas e nomes que vivem bom momento na Europa e no futebol brasileiro.

Entre os possíveis convocados estão:

João Gomes (Wolverhampton)

André (Wolverhampton)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Éderson (Atalanta)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Breno Bidon (Corinthians)

Gerson (Cruzeiro)

Próximos compromissos da seleção

O Brasil tem amistosos programados no próximo mês de março como parte da preparação final para o Mundial. A seleção encara a França e a Croácia, dia 26 e 31, respectivamente. A convocação oficial de Carlo Ancelotti para esses compromissos está prevista para o dia 16 de março.

A Copa do Mundo começa em junho, e a comissão técnica trabalha com calendário apertado para definir a equipe base. Por isso, a situação de Bruno Guimarães será acompanhada diariamente, já que ele é considerado peça estratégica no modelo de jogo da Seleção Brasileira.