Uma das maiores preocupações do Brasil para o jogo contra a Noruega é a presença Erling Haaland em campo. Artilheiro da última Premier League com 22 gols, o atacante já balançou as redes cinco vezes na atual Copa do Mundo.

Em entrevista à CazéTV, o técnico Carlo Ancelotti exaltou não somente Haaland, mas também outros valores individuais dos Vikings, como Nusa e Ødegaard. Além disso, o Mister também atentou para outro setor dos noruegueses: “Em geral, uma equipe muito bem organizada, com boa estrutura defensiva, difícil de penetrar”, pontuou.

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Já Bruno Guimarães, um dos destaques brasileiros na classificação contra o Japão, foi só elogios ao colega de campeonato inglês: “Para mim, é um atacante completo, melhor número 9 do mundo. É rápido, é forte, cabeceia bem, então, a gente tem que estar muito ligado nele.”

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O volante ainda reforçou qual será a tarefa da seleção para impedir uma atuação bem-sucedida do Cometa: “A gente tem que anular a bola chegar para ele, que é o mais importante”, afimou, “o Haaland é um grande jogador, a história dele vem mostrando que é um cara que, sempre quando finaliza, é perigo de gol.”

Questionado sobre quem seria melhor entre Haaland e Harry Kane, Guimarães disse ser uma disputa acirrada. “Eu gosto muito do Kane, mas a briga é boa. Fico em cima do muto porque os dois são muito bons”, concluiu.

Brasil e Noruega entram em campo pelas oitavas de final da Copa de 2026, no próximo domingo, 5, às 17h do horário de Brasília, no MetLife Stadium, região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey.

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