A seleção brasileira figura na sétima posição no ranking das seleções mais valiosas que participarão da Copa do Mundo de 2026. O levantamento do CIES (Centro Internacional de Estudos de Esporte), aponta o valor de mercado do elenco brasileiro em € 821 milhões (R$ 4,9 bilhões).

Inglaterra lidera ranking de seleções mais valiosas

A liderança do ranking pertence à Inglaterra, cujo elenco é avaliado em € 1,454 bilhão (R$ 8,68 bilhões). A França ocupa a segunda colocação, com um valor de mercado de € 1,436 bilhão (R$ 8,57 bilhões), seguida pela Espanha, que fecha o top 3 com € 1,407 bilhão (R$ 8,40 bilhões). O ranking evidencia a predominância das seleções europeias, com oito representantes entre as dez equipes mais valiosas do torneio.

Entre os jogadores, Rayan é apontado como o atleta mais valioso da seleção brasileira, com um valor de mercado de € 100 milhões (R$ 597 milhões). Outros destaques incluem Lamine Yamal, da Espanha, avaliado em € 358 milhões (R$ 2,14 bilhões), e Erling Haaland, da Noruega, com € 227 milhões (R$ 1,36 bilhão).

Lista completa, em euros: