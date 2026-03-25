A presença da palavra “Brasa” no novo uniforme da seleção brasileira causou polêmica e debate entre torcedores nas redes sociais. O termo popular foi utilizado em materiais oficiais e campanhas e reacende uma discussão sobre identidade, linguagem e posicionamento de marca no futebol.

Assim, também entrou em cena o debate sobre apelidos da seleção brasileira. Tendo em vista essa crescente, PLACAR selecionou e explicou as alcunhas das principais seleções do mundo. Confira:

Os apelidos das seleções

Brasil — “Seleção” / “Canarinho”

Explicação: “Seleção”, sozinho, sem a adição do “brasileira”, é profundamente difundido e utilizado até mesmo fora do Brasil. “Canarinho” surge com a camisa amarela em 1954 e virou símbolo popularizado pelo locutor Geraldo José de Almeida

Argentina — “La Albiceleste”

Tradução: Branco e azul-claro

Branco e azul-claro Explicação: Referência direta ao uniforme. É o principal marcador identitário da equipe

Uruguai — “La Celeste”

Tradução: A Celeste (azul-claro)

A Celeste (azul-claro) Explicação: Deriva da cor da camisa. Uso histórico

Alemanha — “Die Mannschaft”