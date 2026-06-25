A bola da “Mão de Deus”, eternizada pelo histórico gol de Diego Maradona no duelo entre Argentina e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, será leiloada. De acordo com apuração do ge, o item será vendido pela Heritage Audictions, renomada casa de memorabilia esportiva, e terá lance inicial de cerca de R$ 13 milhões.

Conforme revelado pelo portal, os organizadores tratam a bola como inigualável aos torcedores de futebol. Segundo eles, o valor de venda pode chegar na casa dos R$ 50 milhões.

Em novembro de 2022, uma bola foi apresentada e leiloada como a utilizada no histórico duelo pela casa Graham Budd Actions. O item foi vendido por cerca de R$ 13,7 milhões, com base na cotação da época.

A Heritage Audictions, no entanto, não explicou se a peça à venda é a mesma de 2022 ou se é outra bola utilizada no jogo, conforme informado pela Reuters.