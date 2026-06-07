O lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, está pronto para reescrever sua história no futebol mundial ao sediar o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Em 11 de junho de 2026, a partida entre México e África do Sul marcará a terceira vez que o icônico palco recebe uma partida inaugural de Mundial, um feito inédito para qualquer estádio no planeta.

O Legado do Estádio Azteca nas Copas do Mundo

Quarenta anos após ter sido um dos palcos da Copa do Mundo de 1986, o Azteca se consolida como um templo do futebol. O estádio, que já testemunhou Pelé erguer a taça em 1970 e Diego Maradona brilhar em 1986, passará a ser o único a sediar três jogos de abertura do torneio.

Para a edição de 2026, que será co-organizada por México, Estados Unidos e Canadá, o Azteca receberá um total de cinco partidas: três da fase de grupos, uma das oitavas de final e uma das dezesseis avos de final.

Detalhes da Reforma do Azteca para a Copa 2026

Para atender aos rigorosos padrões da FIFA, o Estádio Azteca passou por um extenso processo de modernização. As reformas incluíram a troca de assentos, renovação de banheiros, construção de novos vestiários, melhorias nas áreas de hospitalidade, atualização da iluminação, sistemas de câmeras de segurança, som e internet, além da instalação de um gramado híbrido natural.

Segundo a Folha, a reforma custou cerca de R$ 600 milhões. Outras fontes apontam investimentos que variam entre US$ 75 milhões e US$ 180 milhões. Durante a Copa, o estádio será oficialmente conhecido como ‘Mexico City Stadium’ pela Fifa.

Copa do Mundo 2026: Formato, Sedes e Capacidade

A Copa do Mundo Fifa 2026 será a maior da história, com 48 seleções participantes e um total de 104 jogos distribuídos por 16 cidades-sede nos três países anfitriões. O torneio terá início em 11 de junho e se estenderá até 19 de julho de 2026. A capacidade do Estádio Azteca, após as reformas, é estimada entre 83 mil e 87,5 mil espectadores.