Neste sábado (6), a Argentina fez a lição de casa ao bater por 2 a 0 a seleção de Honduras no Kyle Field, no Texas (EUA). A partida contou como amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 e os gols foram anotados por Lautaro Martínez e Giuliano Simeone.

O jogo

Dada as diferenças técnicas e históricas entre as seleções, a seleção argentina entrou em campo para administrar bem a posse de bola, em buscas de espaços. Aos 33 da primeira etapa, Lo Celso arriscou de fora da área e acertou em cheio o travessão do goleiro Menjívar. Na sequência do lance, Tagliafico pegou o rebote, mas acabou derrubado pelo lateral-direito hondurenho Meléndez. O artilheiro Lautaro Martínez cobrou e colocou a Argentina na frente.

No segundo tempo, com a entrada de Rodrigo de Paul e ao som de “we want Messi” (“queremos Messi), da torcida, a seleção vizinha chegou ao segundo gol. Lautaro recebeu pela direita da área do campo de ataque e, de calcanhar, deixou para Giovani Simeone. Restou para o atacante dominar a bater rasteiro na saída do arqueiro adversário.

Messi não entrou, mas a Argentina venceu mesmo assim.

Próximo compromisso

Os argentinos voltam a campo na próxima terça-feira (9), em novo amistoso, dessa vez, contra a Islândia.

A estreia dos hermanos no Mundial da América do Norte acontece no dia 16 de junho, às 22h, contra a Argélia. A seleção de Lionel Scaloni integra o grupo J da Copa de 2026, que também conta com Áustria e Jordânia.