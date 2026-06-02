O zagueiro Cristian Romero e o atacante Julián Álvarez foram liberados pelo departamento médico da seleção argentina nesta terça-feira, 2, e voltam a ficar à disposição de Lionel Scaloni. Os atletas treinaram normalmente na última segunda-feira, 1, em Kansas City, nos Estados Unidos.

“Os jogadores Cristian Romero e Julián Álvarez treinaram normalmente com o resto da equipe durante a sessão de treinos de segunda-feira e estão à disposição da comissão técnica a partir de agora”, escreveu a Associação do Futebol Argentino (AFA) em nota publicada na última segunda-feira, 1.

Histórico das Lesões e Recuperação

Cristian Romero, defensor do Tottenham, estava afastado dos gramados desde o dia 12 de abril por conta de uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito. Sua recuperação se estendeu por quase dois meses, período em que ele desfalcou o clube inglês na Premier League.

Já Julián Álvarez, que atua pelo Atlético de Madrid, vinha lidando com uma entorse no tornozelo esquerdo desde a partida de ida contra o Arsenal, no dia 29 de abril, pela Champions League. O atacante, inclusive, chegou a jogar à base de injeções o duelo de volta na semana seguinte, e não entra em campo desde então, conforme relembra o ge.

Preparação para a Copa do Mundo 2026

A liberação dos dois jogadores ocorre em um momento crucial da preparação da Argentina para a Copa do Mundo de 2026. A seleção tem dois amistosos agendados antes do torneio. A expectativa é que Romero e Álvarez possam somar minutos nestes confrontos, ganhando ritmo de jogo antes da estreia no Mundial.

Agenda de amistosos