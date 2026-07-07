Com o pênalti perdido de Lionel Messi contra o Egito, nesta terça-feira, 7, a Argentina chegou a oito penalidades marcadas a favor desde a Copa do Mundo. Somente neste Mundial, a Albiceleste teve três, em cinco jogos.
Lionel Messi desperdiçou a sua segunda cobrança nessa Copa do Mundo, se isolando como o jogador que mais perdeu pênaltis na história dos Mundiais (4). A primeira foi um chute para fora contra a Áustria, na segunda rodada da fase de grupos, e a segunda parou na defesa do goleiro egípcio Mostafa Shobeir.
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