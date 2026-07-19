No último sábado, 18, a Inglaterra venceu a França por 6 a 4, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Metade dos gols da equipe comandad por Thomas Tuchel saiu dos pés de Bukayo Saka, preterido por Madueke em bos parte dos jogos e por Morgan Rogers, na semifinal contra a Argentina.

Em entrevista, o técnico alemão foi questionado sobre a pouca utilização do ponta-direita. Com bom-humor, ele declarou: “Bukayo mostrou hoje que é um jogador chave, nunca tive dúvidas. Nem sabia que ele tinha feito hat trick, perdi a conta dos gols.”

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No entanto, em seguida, ele detalhou a opção: “Fizemos tudo certo, tive a sensação que Rogers seria importante na semi-final. Os jogos têm demandas específicas. Difícil poder mudar, acabamos mudamos mais por questões físicas.”

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Opinião de Saka

Apesar do critério técnico, Saka disse aos jornalistas que poderia ter contribuído mais durante a Copa. “Claro que gostaria muito de ter jogado mais, ser mais importante, mas agora é tarde, já foi. Temos que responder dentro de campo”, ponderou.

O camisa 7 foi titular somente contra o Panamá, pelo último jogo da fase de grupos. Na maioria dos jogos restantes, foi banco de Madueke, jogador que é reserva dele no Arsenal.

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