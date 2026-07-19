O atacante espanhol Borja Inglesias achou um absurdo o preço mínimo que um ingresso para a final da Copa do Mundo de 2026 alcançou, antes de Espanha e Argentina entrarem no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ele chegou a compartilhar nos stories do Instagram o print de um site oficial de revendas com preços que variam entre US$ 9.309 (R$ 47,5 mil) e US$ 49.384 (R$ 252 mil).

“Uma vergonha”, escrevei Iglesias, na legenda da postagem.

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Os valores das entradas da Copa de 2026 variam conforme a procura, por isso tendem a aumentar com a proximidade da bola em jogo. Na última quarta-feira, por exemplo, o site oficial da Fifa oferia os ingressos mais baratos a R$ 37 mil.

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Até o momento, a Fifa não se pronunciou sobre os preços inflacionados.

Espanha e Argentina, cujos últimos jogos terminaram em goleadas históricas, entram em campo às 16h deste domingo, 17. A partida terpá transmissão da Globo, SporTV, ge tv, CazéTV, SBT e N Sports.

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