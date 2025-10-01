  • Escudo Atlético-MG
  • Ancelotti indica Casemiro capitão e prioriza vitória: ‘Não quero inventar nada’

Técnico da seleção deixa planejamento de lado para priorizar ambiente e resultados, e revela confiança em jogador do Manchester United

Publicado por: Enrico Benevenutti em 01/10/2025 às 15:57 - Atualizado em 01/10/2025 às 15:57
O técnico Carlo Ancelotti realizou a convocação da seleção brasileira, nesta quarta-feira, 1º, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Em reta final de preparação para a Copa do Mundo, o comandante do Brasil indicou Casemiro como capitão ao menos nesta Data Fifa e disse que vencer é a prioridade.

“Vou ser claro: a seleção não está para fazer testes. A seleção precisa jogar bem, ganhar e empolgar a torcida. Essa é a prioridade dos jogos que vamos fazer – jogar bem, ganhar e melhorar o ambiente. Depois, há jogadores que vamos conhecer neste processo”, disse Ancelotti.

O técnico da seleção ainda completou: “A qualidade geral do jogador brasileiro é muito grande e há jogadores que podem atuar em diferentes posições, principalmente no ataque. Nos próximos meses, minha ideia é muito clara: não quero inventar nada. Já inventaram o futebol há muito tempo”.

Jogador de confiança de Ancelotti e mais velho dentre os convocados, a expectativa é que Casemiro seja o capitão da seleção ao menos durante esta próxima Data Fifa: “Se ele estiver de acordo, eu apoio”.

Ancelotti também aproveitou a coletiva para revelar o planejamento do Brasil até a Copa do Mundo. A seleção encara duas seleções asiáticas na próxima Data Fifa e trabalha para enfrentar duas seleções africanas em novembro. Para o próximo ano, às vésperas do Mundial, a comissão trabalha para ter amistosos contra europeus.

O Brasil encara a Coreia do Sul no próximo dia 10. Na sequência, viaja para enfrentar o Japão, no próximo dia 14. Assim como o Brasil, as duas seleções asiáticas já estão confirmadas na próxima Copa do Mundo.

