Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 5, Carlo Ancelotti deu pistas sobre o time titular do Brasil para o último amistoso antes da Copa do Mundo. No sábado, 6, às 19h (de Brasília) a seleção brasileira enfrentará o Egito, no último teste antes do torneio.

Lucas Paquetá e Igor Thiago começam

“É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste”, afirmou o treinador italiano.

Gabriel Magalhães é desfalque

Mesmo sendo considerado titular da zaga da seleção, Gabriel Magalhães não deve jogar contra o Egito. “Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo”, definiu Ancelotti.

Douglas Santos titular na lateral e onze substituições

Ancelotti ainda confirmou que Douglas Santos vai assumir o lugar de Alex Sandro, na lateral-esquerda do Brasil. O treinador também afirmou que o amistoso terá onze substituições e, assim como foi contra o Panamá, ele deve mexer em todo o time para o segundo tempo.

Perguntado sobre a manutenção do esquema com quatro atacantes, o técnico se manteve convicto: “Obviamente você tem que levar em conta o adversário, mas isso não vai mudar nossa escalação, nosso sistema ou nossa estratégia de acordo com as características do adversários. Quero ver outra opção de equipe, a última possibilidade de fazê-lo eu vou fazer. O que está claro é que o sistema não muda, é 4-4-2 e não vai mudar”.

“O sistema só muda quando você não tem a bola. Você não pode olhar o sistema quando tem a bola porque nunca atacamos com quatro. Defensivo é 4-4-2, não muda. Depois mudam as características dos jogadores. Muda a posição de Paquetá com a bola quando ele está com Luiz Henrique. Sei perfeitamente que Paquetá não pode ser ponta. Depois de 40 anos de futebol eu entendi isso (risos)”, completou o italiano.

Provável escalação do Brasil

Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Igor Thiago, Vinicius Jr. e Paquetá.