Autor do gol que deu ao Vasco a vitória na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, o atacante Pablo Vegetti está mais perto de cumprir o seu maior sonho desde a chegada ao país: a conquista de um título de peso.

O desejo foi revelado pelo atacante em entrevista exclusiva à PLACAR, em setembro do último ano, mas acabou frustrado em 2024 pela eliminação para o Atlético Mineiro na semifinal da competição nacional. Agora, a chance foi novamente reacendida ainda que o atacante tenha desperdiçado a sua cobrança nas penalidades.

“Tento estabelecer minhas metas e objetivos a curto prazo, não a longo prazo. Dois meses atrás, eu não poderia colocar as metas que coloco hoje. A nível de grupo quero ganhar a Copa do Brasil, é uma meta a curto prazo, agora sim temos esse objetivo”, disse Vegetti à PLACAR na ocasião, que terminou o torneio como artilheiro, com sete gols marcados.

“A nível pessoal quero ser artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão, mas não é fácil, eu falo: tenho que trabalhar, tem que acontecer muitas coisas, tenho que fazer muitos gols para isso”, completou.

Na entrevista, Vegetti ainda manifestou o desejo de renovar o seu contrato, promessa cumprida em fevereiro deste ano, com a prorrogação do vínculo que terminaria no fim de 2025 até dezembro de 2026. Com isso, consequentemente, as chances de título aumentaram.

Nascido na pequena Santo Domingo, comuna (vila) de pouco menos de 2 000 habitantes no estado de Santa Fé, o atacante tinha praticamente tudo para ser mais um dos jogadores que não chegaram lá.

Transitou pelos cursos de ciência econômica e educação física na faculdade, e relutou para se dedicar à carreira como profissional – iniciou tardiamente, já aos 22 anos, no Villa San Carlos, sem passar por categorias de base.