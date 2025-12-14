Autor do gol que deu ao Vasco a vitória na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, o atacante Pablo Vegetti está mais perto de cumprir o seu maior sonho desde a chegada ao país: a conquista de um título de peso.

O desejo foi revelado pelo atacante em entrevista exclusiva à PLACAR, em setembro do último ano, mas acabou frustrado em 2024 pela eliminação para o Atlético Mineiro na semifinal da competição nacional. Agora, a chance foi novamente reacendida ainda que o atacante tenha desperdiçado a sua cobrança nas penalidades.

“Tento estabelecer minhas metas e objetivos a curto prazo, não a longo prazo. Dois meses atrás, eu não poderia colocar as metas que coloco hoje. A nível de grupo quero ganhar a Copa do Brasil, é uma meta a curto prazo, agora sim temos esse objetivo”, disse Vegetti à PLACAR na ocasião, que terminou o torneio como artilheiro, com sete gols marcados.

“A nível pessoal quero ser artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão, mas não é fácil, eu falo: tenho que trabalhar, tem que acontecer muitas coisas, tenho que fazer muitos gols para isso”, completou.

Na entrevista, Vegetti ainda manifestou o desejo de renovar o seu contrato, promessa cumprida em fevereiro deste ano, com a prorrogação do vínculo que terminaria no fim de 2025 até dezembro de 2026. Com isso, consequentemente, as chances de título aumentaram.

Vegetti venceu Fábio já nos acréscimos de Vasco x Fluminense no Maracanã - Matheus Lima/Divulgação/Vasco

Nascido na pequena Santo Domingo, comuna (vila) de pouco menos de 2 000 habitantes no estado de Santa Fé, o atacante tinha praticamente tudo para ser mais um dos jogadores que não chegaram lá.

Transitou pelos cursos de ciência econômica e educação física na faculdade, e relutou para se dedicar à carreira como profissional – iniciou tardiamente, já aos 22 anos, no Villa San Carlos, sem passar por categorias de base.