O futebol brasileiro conhecerá neste domingo, 21, o grande campeão da Copa do Brasil. Em um clássico interestadual de proporções gigantescas, Vasco e Corinthians medem forças no jogo de volta da finalíssima, prometendo parar o país em noventa minutos de pura tensão.

A bola rola às 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. Após um primeiro confronto estudado que terminou empatado em 0 a 0 na Neo Química Arena, quem vencer levanta a taça milionária e garante vaga direta na próxima Libertadores — apenas em 2026 a Copa do Brasil dará vaga para o campeão e o vice. Em caso de nova igualdade no placar, o título será decidido nos pênaltis.

O cenário da grande decisão

Para o Cruzmaltino, o título representa a coroação de um trabalho de reconstrução e a chance de voltar a gritar “é campeão” em um torneio nacional de elite, encerrando um jejum que dura desde 2011. A equipe aposta na força de seu mando de campo e no apoio incondicional de sua torcida para superar o adversário.

Do outro lado, o Timão busca reafirmar sua tradição copeira e conquistar o tetracampeonato do torneio. Acostumado a jogos decisivos, o time paulista tenta usar a experiência de seu elenco para segurar a pressão no Rio de Janeiro. Ambas as equipes encerraram o Brasileirão de forma modesta — Corinthians em 13º e Vasco em 14º — tornando esta final a grande chance de salvar a temporada.

Prováveis escalações e desfalques

Os treinadores mantiveram o mistério durante a semana, mas a tendência é de força máxima. Pelo lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz tem desfalques importantes: Lucas Piton, Jair, Adson e Mateus Carvalho estão no departamento médico.