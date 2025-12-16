A CBF divulgou no final desta segunda-feira, 15, o novo regulamento para o Campeonato Brasileiro que passa a valer já em 2026. Com algumas mudanças, o Brasileirão passa a ter menos vagas para a Copa Libertadores, enquanto o vice-campeão da Copa do Brasil ganha a classificação para a fase prévia da competição continental.

As vagas para a Libertadores

A principal mudança no novo regulamento é o número de vagas para a Libertadores. Na prática, a CBF redistribuiu entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil:

Os quatro primeiro colocados do campeonato (G4) mantêm a classificação direta para o torneio Conmebol, enquanto o 5º colocado joga a fase prévia. Ao mesmo tempo, o campeão da Copa do Brasil também avança direto para a Libertadores. A novidade é que o vice-campeão vai para a fase prévia.

Caso um time conquiste duas vagas nas duas competições, será garantido a melhor delas (direto para a fase de grupos), e a vaga se estenderá na tabela do Brasileirão, como já acontece atualmente. Este cenário não acontece apenas se o campeão da Copa do Brasil também termine no G4. Assim, o vice-campeão da Copa do Brasil ganharia a vaga direta.

Limite de jogos para transferências

Outra mudança do regulamento diz respeito ao limite de jogos para transferências de times do Brasileirão. Até a última temporada, um jogador poderia trocar clube no meio do campeonato apenas se não tivesse superado a marca de seis jogos. No entanto, com a mudança, número limite passa a ser de 12 jogos – flexibilizando o número de transferências.

Abertura do Brasileirão e nova data

A CBF também divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro e os jogos de todas as 38 rodadas. O Brasileirão de 2026 já faz parte do novo calendário do futebol brasileiro e, assim sendo, tem início no mês de janeiro. A data base é do dia 28 de janeiro. Confira os primeiros jogos: