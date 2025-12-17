Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025. O duelo desta quarta-feira, 17, foi marcado pelo equilíbrio e por oportunidades claras desperdiçadas ou invalidadas, deixando o confronto totalmente aberto. O jogo de volta acontece no domingo, no Maracanã, no Rio.

Intervenções do VAR e equilíbrio tático

O primeiro tempo começou estudado, mas logo ganhou contornos dramáticos. O Vasco, comandado por Fernando Diniz, não se intimidou com a torcida adversária e chegou a balançar as redes aos 18 minutos. Andrés Gómez serviu Rayan, que marcou, mas o impedimento foi assinalado e confirmado pelo VAR. A resposta do Timão veio na mesma moeda: aos 26, Memphis Depay completou para o gol após desvio de Yuri Alberto, mas o holandês também estava em posição irregular, mantendo o placar zerado.

A etapa inicial seguiu com chances para ambos os lados. O Cruzmaltino teve uma oportunidade de ouro com Puma Rodríguez, que hesitou na frente de Hugo Souza e perdeu o ângulo. Já o Corinthians assustou com Memphis, que escorregou dentro da área, desperdiçando uma boa trama ofensiva.

Trave salva o Timão e pressão final