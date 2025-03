Red Bull Bragantino recebe o São José-RS em jogo decisivo pela Copa do Brasil.

Red Bull Bragantino e São José-RS se enfrentarão nesta terça-feira, 11 de março de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. Este jogo único é válido pela segunda fase da Copa do Brasil, uma das competições mais importantes do futebol brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, ambos de TV fechada.

O Red Bull Bragantino, conhecido como Massa Bruta, busca se recuperar após uma eliminação recente nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Santos. Na primeira fase da Copa do Brasil, o time teve dificuldades contra o Sousa, da Paraíba, conseguindo apenas um empate nos minutos finais, o que foi suficiente para avançar devido à vantagem do empate para o visitante.

Torcida do Red Bull Bragantino – Fonte: Instagram/@redbullbragantino

Como chegam as equipes para o confronto.

O São José-RS chega motivado após uma vitória sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 1, garantindo sua presença na elite do Campeonato Gaúcho. Na fase inicial da Copa do Brasil, a equipe gaúcha superou o Oratório, do Amapá, com um placar de 3 a 1, assegurando sua vaga na segunda fase da competição. O time busca manter o bom desempenho e surpreender o adversário paulista.

Quais são as prováveis escalações para o jogo.

O técnico Fernando Seabra deve escalar o Red Bull Bragantino com Cleiton no gol; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Gabriel na defesa; Juninho Capixaba, Matheus Fernandes e Jhon Jhon no meio-campo; e Henry Mosquera, Vinicinho e Isidro Pitta no ataque. O time busca uma formação equilibrada para garantir a vitória em casa.

Por outro lado, o São José-RS, sob o comando de Hélio Vieira, deve entrar em campo com Fábio Rampi no gol; Daniel, Rafael Dumas, Jadson e Lailson na defesa; Jhonata Varela, Maicon Assis e Gabriel Terra no meio; e Giovane Gomez, Renê e Douglas no ataque. A equipe gaúcha aposta em uma formação ofensiva para surpreender o adversário.

Onde assistir e informações adicionais.

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Red Bull Bragantino e São José-RS pelos canais SporTV e Premiere, ambos de TV fechada. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes buscando a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. A partida promete emoções e jogadas de impacto, sendo uma excelente oportunidade para os fãs de futebol apreciarem um duelo de alto nível.

