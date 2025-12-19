O novo calendário do futebol brasileiro entra em vigor já na próxima temporada, quando a Copa do Brasil passa a ser decidida em final única. De acordo com informações do portal ge, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, larga com favoritismo para ser o palco das finalíssimas a partir de 2026.

A CBF entende que o estádio Mané Garrincha é o estádio ideal para receber a final da Copa do Brasil, pela qualidade e também pela logística em receber torcedores do restante do país. No entanto, ainda não há confirmação sequer para a edição de 2026. Segundo o portal ge, não há pressa para definir a sede da competição.

Desde que a Supercopa do Brasil retornou ao calendário brasileiro, título que coloca frente a frente o campeão do Brasileirão com o da Copa do Brasil, em 2020, o Mané Garrincha recebeu metade dos jogos. Foram três: 2020, 2021 e 2023.

Corinthians e Vasco decidem o título da Copa do Brasil na atual temporada, em última edição com final em ida e volta. A finalíssima acontece no Maracanã, no próximo domingo, 21. A partir de 2026, o torneio passará a ser em final única.

Além disso, na próxima temporada a Copa do Brasil também passará por uma ampliação e 126 equipes disputarão o título. Outra mudança é em relação à vaga para a Copa Libertadores. Além do campeão, com vaga direta para a fase de grupos, o vice vai garantir a classificação na fase prévia do torneio da Conmebol.