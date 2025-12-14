A Copa do Brasil se consolidou não apenas como o torneio mais democrático do calendário, mas também como o mais rentável. Garantir uma vaga na final representa uma injeção de recursos capaz de transformar o planejamento estratégico de qualquer clube para a próxima temporada. E vaga na decisão é o que buscam neste domingo, 14, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

O Corinthians, com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena, a partir das 18h. Na outra semi, o Vasco, que virou a partida do meio de semana contra o Fluminense para 2 a 1, tenta confirmar a vantagem no Maracanã, com a bola rolando a partir das 20h30.

Premiação histórica em jogo

Seguindo os padrões de recordes financeiros estabelecidos pela CBF, a premiação para a edição de 2025 atinge cifras impressionantes. O clube que se sagrar campeão receberá R$ 77,175 milhões apenas pelo triunfo na final. Esse valor, isoladamente, supera a arrecadação total oferecida pela maioria dos estaduais e até mesmo pelo prêmio principal do Campeonato Brasileiro.

Para o vice-campeão, o consolo financeiro também é significativo: a cota destinada ao segundo colocado é de R$ 33,075 milhões, montante essencial para a manutenção do fluxo de caixa e investimentos no departamento de futebol.

Vale destacar que o prêmio da final soma-se às cotas conquistadas nas fases anteriores. Desta forma, o grande campeão pode encerrar sua campanha com um total acumulado superior a R$ 100 milhões, especialmente se tiver iniciado sua trajetória nas fases preliminares.

O cenário das semifinais

Os jogos de volta prometem alta tensão. O Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena com a vantagem de 1 a 0 construída no Mineirão. Já no Maracanã, o Fluminense precisa reverter o placar de 2 a 1 sofrido contra o Vasco no jogo de ida para chegar à decisão.

Os quatro semifinalistas já encerraram suas participações no Campeonato Brasileiro e focam exclusivamente no mata-mata: