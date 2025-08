Impedimento semiautomático é infalível? Entenda a tecnologia

A anulação do gol que empataria o jogo entre Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, 30, reacendeu o debate sobre impedimentos na “era do VAR”. Em contestação à posição de Gustavo Gómez no gol que seria de Maurício, o assunt0 das redes sociais voltou a ser a implementação do impedimento semiautomático.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

A tecnologia, já presente nos principais campeonatos da Europa e em competições Fifa, se trata de uma nova ferramenta para decisões rápidas e corretas. Segundo a entidade que comanda o futebol global, a ideia é de precisão similar à da tecnologia da linha do gol e com resultado em poucos segundos.

Como funciona o impedimento semiautomático

Primeiramente, é preciso entender o conceito de semiautomaticidade: isso significa que ainda é preciso que humanos verifiquem a decisão do sistema tecnológico, ainda que ele seja cada vez mais confiável.

Atualmente, checar se um jogador está ou não em posição irregular é um dos momentos de maior tensão no jogo. Isso, pois, com base nas câmeras de transmissão, a equipe de arbitragem precisa determinar o ponto de contato com a bola e também traçar linhas no último ponto jogável (excluindo braço e mão) do atleta de defesa e do atleta de ataque.

No entanto, a taxa de quadros de câmeras de TV, de 50 quadros por segundos, pode gerar imprecisões. E está aí a ideia da nova tecnologia: mapear pontos, momentos e posicionamentos, com uso de inteligência artificial.

Para isso, câmeras precisas instaladas no teto do estádio devem identificar o corpo dos 22 jogadores. Com isso, a IA gerencia o processo e gera uma animação 3D, para passar com clareza a posição aos telespectadores – em casa e nos telões.

Na Premier League, cerca de 30 câmeras, que trabalham a 100 quadros por segundo, rastreiam o movimento exato da bola, bem como 10.000 pontos de dados nos corpos de todos os 22 jogadores, segundo artigo da BBC. Unidas as informações, uma animação 3D da decisão produzida pela IA é então exibida na televisão para os telespectadores em casa e em telões no estádio.

Durante a Copa do Mundo do Catar, a maior competição até aqui que utilizou a tecnologia, ainda aliou uma “bola inteligente”. No torneio, um sensor reproduzia dados cerca de 500 vezes por segundo, facilitando a detecção do ponto de contato do passador.

As decisões da tecnologia semiautomática costumam ser muito mais rápidas. No Mundial de Clubes de 2025, nos EUA, a maioria durou menos de um minuto e evitou quase que completamente o constrangimento de comemorações de torcida serem “anuladas.”

O semiautomático é infalível?

De acordo com a Premier League, houve 100% de precisão nos impedimentos na última temporada, com o atraso médio do VAR em 39 segundos por jogo, em comparação com 64 segundos na temporada passada.

No entanto, apesar da alta taxa de confiabilidade, a tecnologia não deve acabar com polêmicas. E um dos principais pontos que contribuem com isso é: os impedimentos milimétricos seguirão existindo e o debate sobre injustiças e “mesma linha” tendem até a aumentar.

Além disso, existirá sempre a chance de a máquina travar, o que obrigaria a retomar o uso da tecnologia anterior ou mesmo de se manter a decisão do campo.

E quanto custa a implementação do impedimento semiautomático?

Apesar da promessa do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF,) Samir Xaud, de implementar a tecnologia no Brasileirão, o alto custo pode ser um entrave. A Federação Paulista de Futebol (FPF) utilizou o impedimento semiautomático na final do Estadual deste ano, entre Corinthians e Palmeiras, e à época relatou que os valores giraram em torno de R$ 1 milhão.

Segundo a CNN, a CBF, acredita que precisará pagar cerca de R$ 100 mil para instalar a tecnologia em cada estádio que recebe partidas das séries A e B. A ideia é ter 12 câmeras especiais para determinar a posição exata dos atletas. Na Premier League, são 30 câmeras.

CBF divulga vídeo e áudio do VAR

A CBF divulgou na manhã desta quinta-feira, 31, as imagens da cabine do VAR no lance que invalidou o gol de Maurício contra o Corinthians. A decisão apontou impedimento de Gustavo Gómez na origem da jogada.