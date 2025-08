Corinthians vence Palmeiras e larga na frente na Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira, 30, na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O placar que coloca o Timão em vantagem na competição foi marcado por Memphis Depay.

Em novo Dérbi decisivo, o início foi de propostas táticas muito explícitas. Pressionando alto a saída de bola corinthiana e com encaixes individuais, o time de Abel Ferreira conseguiu travar o ímpeto inicial da equipe mandante.

Assim, incomodando a construção e atacando com velocidade ao roubar na defesa, o Palmeiras foi quem assustou primeiro. Vitor Roque chegou pela esquerda, mas teve cruzamento travado pela defesa do Timão.

Dérbi movimentado

A Neo Química Arena, no entanto, se inflou após o Corinthians conseguir se postar no campo de ataque pela primeira vez. Após ficar com a bola na intermediária, Matheuzinho cruzou, Memphis Depay dominou e finalizou, mas foi travado por Gustavo Gómez, que acertou a canela do holandês e cometeu pênalti.

Yuri Alberto, de volta à titularidade após meses afastado por lesão na coluna vertebral, cobrou a penalidade. O atacante bateu forte, mas Weverton voou no seu canto esquerdo para salvar o Verdão, aos 22 minutos.

Mesmo com o erro, o Corinthians cresceu na partida. Construindo com Rodrigo Garro, Memphis e Yuri livres por dentro, o time de Dorival Júnior conseguiu tomar o domínio, agredindo ao desorganizar as longas perseguições individuais da defesa palestrina.

Porém, o Verdão logo voltou a assustar. Progredindo bem ao quebrar a primeira pressão do Corinthians, o Palmeiras conseguiu chegar com perigo quando Maurício esticou para Roque, que não venceu André Ramalho no duelo individual, finalizando bem marcado.

Aos 43 minutos, foi a vez do Palmeiras ter sua grande chance. Depois de rondar bem a área adversária, a bola sobrou para Agustín Giay, que finalizou bem e exigiu André Ramalho a salvar finalização em cima da linha.

Atrair o Corinthians para um setor para atacar o outro tornou-se a chave palmeirense na reta final do primeiro tempo. E, assim, já nos acréscimos, Ramón Sosa fez bom cruzamento, mas Gustavo Henrique foi certeiro ao cortar.

Holandês voador

Na segunda etapa, o Palmeiras manteve a mesma rotação, mas com mais aproveitamento nos duelos do meio-campo. Assim, atacando bem com as descidas dos laterais e boas jogadas dos meias-atacantes, Sosa teve espaço para arriscar de fora e assustou Hugo.

A partida caiu de ritmo, com os times acumulando erros no setor intermediário. No entanto, em momento de grande equilíbrio, quem se deu melhor foi o dono da casa.

Matheuzinho recebeu na direita e acertou cruzamento milimétrico. Memphis recebeu a bola açucarada entre os zagueiros adversários, saltou e testou com precisão, para abrir o marcador, aos 33 minutos da etapa final.

O Palmeiras até chegou a responder imediatamente, com Maurício marcando em jogada ensaiada. Entretanto, por impedimento de Gustavo Gómez na jogada, o gol foi anulado, confirmando a êxtase da torcida do Timão.

A busca pelo empate do lado palmeirense foi contraposta pela estratégia alvinegra de tirar ritmo do jogo. Valorizando a posse de bola e buscando parar o Verdão com faltas, os últimos minutos passaram na Neo Química Arena.

Assim, com o 1 a 0, o Corinthians pode até empatar na volta. O jogo decisivo acontece na próxima quarta-feira, 6, no Allianz Parque, a casa do Palmeiras.

Os lances de Corinthians x Palmeiras