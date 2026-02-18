O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, foi regularizado nesta quarta-feira, 18, no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e vai jogar a Copa do Brasil.
Bruno, hoje com 41 anos, assinou contrato com o Vasco-AC e participou de atividades com a nova equipe. O ex-Flamengo estreará contra o Velo Clube nesta quinta, às 21h (de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco.
Quem avançar no torneio enfrenta o Vila Nova na segunda rodada da Copa do Brasil.
Bruno cumpre pena de 22 anos e um mês em liberdade condicional. Como jogador, passou por gigantes do futebol brasileiro como Atlético-MG e Flamengo antes do assassinato de Eliza em 2010.
O jogador por inúmeras vezes tentou voltar ao futebol, mas, em geral, esbarrou na rejeição de torcedores e mesmo patrocinadores dos clubes. Boa Esporte, Poços de Caldas e Rio Branco foram outras camisas que Bruno passou.
Em dezembro do ano passado, o goleiro Bruno havia sido anunciado pelo Capixaba para a disputa do Estadual. A última vez que havia jogado um torneio nacional havia sido em 2020, pela Série D, ainda pelo Rio Branco.