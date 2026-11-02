O técnico Eduardo Domínguez cobrou uma resposta imediata do Atlético-MG após a derrota por 2 a 0 diante do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil deixou a equipe mineira em desvantagem na busca por uma vaga na grande decisão do torneio nacional.

Ao projetar a postura que o elenco precisa demonstrar no confronto decisivo em Belo Horizonte, em 7 de novembro, o técnico definiu o tom da mobilização interna. “Eu espero sobretudo que essa derrota toque no nosso ego. O ego do jogador. Temos que saber os erros que cometemos, melhorar, acreditar e ter fé. Essa raiva que eles têm temos que transformar em motivação”, disse.

Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o comandante lamentou os desacertos técnicos e de posicionamento que facilitaram as chegadas perigosas do adversário gaúcho. Domínguez ressaltou a necessidade de ajustes táticos imediatos e de maior eficácia ofensiva para os próximos duelos decisivos.

“A escolha pelos três zagueiros foi pela saída de bola porque teríamos que controlar a transição deles. Eles usam um bloco baixo com Renato (Gaúcho) e saem rápido com os alas. Foi uma partida em que sabíamos o que ia acontecer e, mesmo assim, aconteceu com erros nossos. Temos que melhorar as finalizações para sermos mais assertivos”, afirmou.

Apesar do resultado desfavorável fora de casa, o comandante alvinegro manifestou confiança irrestrita na capacidade de superação do grupo e na força do time quando atua diante de sua torcida.