Atlético MG x Flamengo: escalações e onde assistir a final da Copa do Brasil

No domingo, 10, Atlético e Flamengo se encontrarão na Arena MRV, em Belo Horizonte, para o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil. Com a vitória por 3 a 1 no Maracanã, o Flamengo tem a vantagem e pode se tornar campeão mesmo se perder por até um gol de diferença. Já o Atlético precisará mostrar sua habilidade em reverter resultados adversos para conquistar o título.

Publicidade

No primeiro jogo, o Flamengo abriu boa vantagem com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta. Já o Atlético conseguiu marcar com Alan Kardec, mas agora precisa de uma vitória expressiva no confronto de volta.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Desafio do Atlético na Final

O Atlético precisa repetir grandes viradas de sua história em mata-mata. O time mineiro já superou desafios semelhantes e busca novamente uma vitória por três gols de diferença para evitar a decisão por pênaltis. O técnico Gabriel Milito, porém, terá de lidar com os desfalques de Deyverson e Fausto Vera, que não poderão jogar.

Flamengo e a Gestão de Vantagem

O Flamengo adota uma postura cautelosa nesta fase decisiva. Com Filipe Luís no comando, o time poupou titulares no último jogo do Campeonato Brasileiro para ter os principais jogadores em plena forma. Apenas uma derrota por três gols de diferença tira o título do Flamengo de forma direta.

Escalações Prováveis

Atlético: Everson, Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Zaracho, Alan Franco e Otávio; Guilherme Arana, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Everson, Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Zaracho, Alan Franco e Otávio; Guilherme Arana, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito. Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Gerson, Pulgar, Bruno Henrique, Arrascaeta e Michael; Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Expectativas e Transmissão

A Arena MRV estará lotada de torcedores do Galo, que esperam mais um grande feito do time mineiro. O Flamengo, por sua vez, tentará controlar o jogo para confirmar sua vantagem. Raphael Claus será o árbitro, com Neuza Back e Danilo Manis como assistentes, e Daiane Muniz no VAR.

Publicidade

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo, Premiere, SporTV e Amazon Prime Video. A decisão promete ser um espetáculo imperdível para qualquer apaixonado por futebol.