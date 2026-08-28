O Vasco lançou, nesta sexta-feira, 28, seu terceiro uniforme para a temporada 2026. Embalados pela campanha “Nascida do vento”, a camisa é inspirada na força cruzmaltina que move o clube, fazendo alusão ao apoio da torcida.
“Seja na calmaria ou nas tempestades mais difíceis, o Vasco nunca fica à deriva. Há sempre um grito vindo das arquibancadas para empurrar o time adiante, fazendo o Vasco seguir em frente, seja qual for o caminho. A história do Clube nunca foi contada em silêncio: ela foi gritada aos quatro ventos”, escreveu o Vasco em nota.
Inspirado nas velas, a cor principal do uniforme é amarela, em referência ao tom das velas das naus. Nas mangas e laterais, o preto é utilizado para os detalhes e acabamento da camisa. O modelo traz a gola em “V”, cujo interior conta com a imagem de uma caravela cruzmaltina.
O novo uniforme já está disponível na Nike (lojas, sites e app), Centauro (lojas, sites e app), lojas Gigante da Colina e revendedores selecionados. A versão jogador custa R$ 749,99, enquanto a de jogador (masculina e feminina) está sendo comercializada por R$ 399,99. O modelo infantil está sendo vendido por R$ 349,99.