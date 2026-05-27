Em ano de Copa do Mundo, o brasileiro põe para jogo rituais, superstições e simpatias para ganhar uma partida. Inspirada nesse comportamento tão característico do torcedor verde-amarelo, a Centauro lança a “Meia Anti-Pé Frio”, um produto que transforma uma das expressões mais populares do universo esportivo em um item cheio de humor e identificação cultural.

A ideia nasce de uma situação conhecida por qualquer apaixonado por futebol: basta o time começar a perder para surgir alguém apontando o famoso “pé frio”. Tem sempre aquele amigo que liga a TV e sai gol do adversário, ou que aparece no jogo decisivo e vira alvo das brincadeiras por ver sempre a derrota. A “Meia Anti-Pé Frio” entra justamente nessa conversa para afastar a zica e viver cada partida do jeito mais brasileiro possível.

“Com a iniciativa, reforçamos nossa conexão com a cultura do futebol e com a forma como o esporte é vivido no dia a dia pelos torcedores, dentro e fora dos estádios. Mais do que lançar um produto temático, apostamos em uma narrativa leve e divertida, que traduz hábitos, expressões e comportamentos que fazem parte da rotina de quem acompanha futebol no Brasil”, afirma Claudia Paoli, diretora de marketing da Centauro.

Disponível nas cores verde e amarelo, a meia combina conforto e identidade esportiva. O modelo é confeccionado com 66% algodão, 19% poliamida, 13% poliéster e 2% elastano, possui tamanho único (39 ao 44) e pode ser usado tanto para assistir aos jogos quanto para entrar em campo ou reunir os amigos na resenha.

A “Meia Anti-Pé Frio” será vendida exclusivamente no e-commerce da Centauro a partir do dia 27 de maio, com preço sugerido de R$ 29,90 o par avulso (verde ou amarelo) e R$ 49,90 o kit com dois pares, sendo um de cada cor.