A seleção brasileira começou bem a campanha pelo hexacampeonato da Copa do Mundo, ao menos no quesito estilo. Em uma eleição publicada nesta segunda-feira, 8, pelo site americano The Athletic, o tradicional uniforme principal do Brasil foi eleito o segundo mais bonito entre todas as 48 seleções que disputam o Mundial na América do Norte, perdendo apenas para Gana. O terceiro lugar ficou com a Inglaterra.

‘Muito, muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986″, registrou a publicação.

O ranking avaliou os conceitos de design, o respeito às tradições históricas de cada país e o apelo comercial urbano (streetwear). Segundo os especialistas do site americano, a camisa brasileira se destacou por conseguir equilibrar o peso da história com a modernidade necessária para o mercado atual.

Os principais pontos elogiados foram: o tom de um amarelo mais vibrante, que resgata a identidade visual de conquistas históricas da seleção; as texturas ocultas, com marcas-d’água sutis que remetem à fauna e flora brasileiras, visíveis apenas sob a luz direta do sol ou em detalhes aproximados, além da gola e mangas clássicas.

Sobre a camisa de Gana, eleita a mais bonita entre todas as 48 seleções, a publicação disse: “parece uma gigante e colorida rede de aranha, porque é exatamente isso. O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo”.

O Brasil estreia na competição diante do Marrocos, no dia 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Este será o único momento do país com o visual tradicional completo, enquanto os goleiros estarão de preto.

Seis dias depois, enfrenta o Haiti, na Filadélfia, com camisas e calções azuis, além de meias pretas. Para os goleiros, a Fifa designou um uniforme na cor magenta. O Haiti jogará todo de branco.

Por fim, no dia 24, em Miami, a seleção retorna à campo com a camisa amarela, mas com calção branco e meias brancas. Os goleiros estarão de uniforme completamente vermelho.

Confira como ficou o topo do ranking do The Athletic