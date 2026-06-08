A seleção brasileira começou bem a campanha pelo hexacampeonato da Copa do Mundo, ao menos no quesito estilo. Em uma eleição publicada nesta segunda-feira, 8, pelo site americano The Athletic, o tradicional uniforme principal do Brasil foi eleito o segundo mais bonito entre todas as 48 seleções que disputam o Mundial na América do Norte, perdendo apenas para Gana. O terceiro lugar ficou com a Inglaterra.

‘Muito, muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986″, registrou a publicação.

Brasil e Nike recuperam tom de amarelo no uniforme da seleção - Divulgação / Nike

Brasil e Nike recuperam tom de amarelo no uniforme da seleção – Divulgação/Nike

O ranking avaliou os conceitos de design, o respeito às tradições históricas de cada país e o apelo comercial urbano (streetwear). Segundo os especialistas do site americano, a camisa brasileira se destacou por conseguir equilibrar o peso da história com a modernidade necessária para o mercado atual.

Os principais pontos elogiados foram: o tom de um amarelo mais vibrante, que resgata a identidade visual de conquistas históricas da seleção; as texturas ocultas, com marcas-d’água sutis que remetem à fauna e flora brasileiras, visíveis apenas sob a luz direta do sol ou em detalhes aproximados, além da gola e mangas clássicas.

Sobre a camisa de Gana, eleita a mais bonita entre todas as 48 seleções, a publicação disse: “parece uma gigante e colorida rede de aranha, porque é exatamente isso. O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo”.

Camisa de Gana para a Copa do Mundo — Foto: Divulgação

Camisa de Gana para a Copa do Mundo – Divulgação

O Brasil estreia na competição diante do Marrocos, no dia 13, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Este será o único momento do país com o visual tradicional completo, enquanto os goleiros estarão de preto.

Seis dias depois, enfrenta o Haiti, na Filadélfia, com camisas e calções azuis, além de meias pretas. Para os goleiros, a Fifa designou um uniforme na cor magenta. O Haiti jogará todo de branco.

Por fim, no dia 24, em Miami, a seleção retorna à campo com a camisa amarela, mas com calção branco e meias brancas. Os goleiros estarão de uniforme completamente vermelho.

Confira como ficou o topo do ranking do The Athletic

  1. Gana
  2. Brasil
  3. Inglaterra
  4. Alemanha
  5. Marrocos
  6. Arábia Saudita
  7. Espanha
  8. Austrália
  9. Bélgica
  10. Cabo Verde
  11. Colômbia
  12. Escócia
  13. Argentina
  14. Costa do Marfim
  15. França
  16. Japão
  17. México
  18. Panamá
  19. África do Sul
  20. Suécia
  21. Portugal
  22. Paraguai
  23. RD do Congo
  24. Tunísia
  25. Iraque
  26. Estados Unidos
  27. Noruega
  28. Jordânia
  29. Irã
  30. Curaçao
  31. Bósnia e Herzegovina
  32. Senegal
  33. Áustria
  34. Uzbequistão
  35. Uruguai
  36. Turquia
  37. Suíça
  38. Coreia do Sul
  39. Catar
  40. Nova Zelândia
  41. Argélia
  42. Holanda
  43. Haiti
  44. Egito
  45. Equador
  46. República Tcheca
  47. Canadá
  48. Croácia