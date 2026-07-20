Apesar da campanha ruim na Copa do Mundo de 2026, a pior desde 1990, a seleção brasileira se manteve por mais uma edição na liderança do ranking de pontos das Copa do Mundo, desde 1930.

Após terminar na 11ª colocação com 10 pontos (3 vitórias, 1 empate e 1 derrota), o Brasil se manteve à frente da Alemanha, que caiu na segunda fase com 2 vitórias e 2 derrotas. A Espanha, campeã, somou 22 pontos e encostou na Inglaterra, a 6ª colocada no ranking, que terminou na 3ª posição na Copa de 2026. A Argentina, vice-campeã, somou 21 pontos e deixou a Itália, que ficou ausente do seu terceiro mundial, mais para trás no ranking.

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Entre as seleções que mais ganharam posições estão a Noruega, que pulou do 51º para o 35º lugar, após eliminar o Brasil nas oitavas e ir até as quartas, e o Egito, que chegou às oitavas e foi do 66º para o 52º lugar no ranking.

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O Brasil, além de ser a seleção com mais pontos, é também aquela com mais jogos (119), mais vitórias (79) e mais gols feitos (247).

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