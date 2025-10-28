As jogadoras da seleção brasileira foram presenteadas com chuteiras douradas personalizadas em celebração à conquista da Copa América Feminina. A ação foi uma parceria da Nike com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em homenage ao nono título conquistado no torneio.

Os modelos exclusivos trazem o nome de cada atleta, a bandeira do Brasil e as coordenadas do Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador, palco da final vencida sobre a Colômbia. Entre as atletas que usaram o calçado estão Angelina, Ary Borges, Dudinha e Luany.

Além da equipe brasileira, as seleções da Inglaterra e da Nigéria — campeãs europeia e africana, respectivamente — também receberam a edição comemorativa.

“Essa homenagem representa muito para nós. A chuteira dourada reflete a força de um time que lutou junto, acreditou e conquistou. Cada par carrega uma história de superação e o sonho de muitas meninas que hoje sabem que também podem chegar lá”, afirmou a meio-campista Ary Borges.

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, a seleção brasileira feminina volta a campo nesta terça-feira, 28, para encerrar a Data-Fifa. O time comandado por Arthur Elias enfrenta a Itália, às 13h15 (de Brasília), no estádio Ennio Tardini, em Parma, o último compromisso antes do amistoso contra Portugal, marcado para dezembro.