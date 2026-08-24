Sem vencer há quatro meses no Brasileirão, desde 25 de abril, quando bateu o Mirassol por 1 a 0, pela 13ª rodada, o São Paulo vive o seu segundo maior jejum de vitórias na história da competição, na era dos pontos corridos, desde 2003.

Com a derrota para a Chapecoense por 1 a 0, no domingo, 23, em Chapecó, o Tricolor paulista chegou a 10 partidas sem vitória (4 empates e 6 derrotas) e se aproximou do seu recorde negativo de 12 jogos sem vencer, em 2013.

Desde a chegada do técnico Dorival Júnior, em 19 de maio, o São Paulo venceu apenas duas partidas, contra o Boston River-URU (2 x 0) e contra o Bolívar-BOL (3 x 1) pela Copa Sul-Americana. Em 11 jogos, o time tem mais 4 empates e 4 derrotas. No Brasileirão, são 3 empates e 4 derrotas pelo São Paulo. Juntando o período em que treinou o Corinthians, Dorival não ganha na Série A há 14 jogos.

Mais jogos do São Paulo sem vitória no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026):

12 – 2013

[10] – 2026

9 – 2011

9 – 2017

9 – 2021

8 – 2005

8 – 2023

7 – 2020

6 – 2018

6 – 2019

6 – 2021

6 – 2022

Na história do Brasileirão por pontos corridos, a Chapecoense ficou 21 partidas sem vitória e bateu o recorde negativo, sendo encerrado agora nessa vitória contra o São Paulo.

Mais jogos sem vitória no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026):

21 – Chapecoense (2026)

19 – Juventude (2022)

18 – Paraná (2018)

18 – Avaí (2019)

18 – Chapecoense (2021)

18 – Chapecoense (2021)

16 – Fortaleza (2006)

16 – Avaí (2019)

16 – Sport (2025)

15 – América-MG (2023)

15 – América-RN (2007)

15 – São Caetano (2006)

14 – Figueirense (2012)

14 – Internacional (2014)

14 – Náutico (2013)

13 – Náutico (2009)

13 – Guarani (2010)

13 – América-MG (2011)

13 – Chapecoense (2019)

13 – Fluminense (2024)

O São Paulo é o 13º colocado, com 27 pontos, na 24ª rodada do Brasileirão. O próximo compromisso do Tricolor no campeonato nacional é contra o Bragantino, no sábado, no MorumBis.